رسالة من روحاني إلى عون بمناسبة "المقاومة والتحرير".. هذا ما جاء فيها

وجّه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، بارك فيها "للحكومة والشعب اللبناني حلول عيد المقاومة وذكرى تحرير جنوب لبنان من القوات الصهيونية المعتدية".

وبحسب ما ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، فقد قال روحاني في رسالته إنّ "ماهية الكيان الصهيوني القائمة على النزعة العدوانية، أثبتت أنّ الحلّ الوحيد لمواجهة المعتدين هو الصمود والمقاومة"، معرباً "عن الأمل في تواصل هذا النهج تحت قيادة العماد عون حتى تحرير كامل الأراضي اللبنانية".

وأكّد روحاني أنّ "إيران ستقف كما وقفت في الماضي إلى جانب الحكومة والشعب اللبناني في الدفاع عن سيادة لبنان ووحدة أراضيه".