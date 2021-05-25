باسيل: الانتصارات مهددة بالضياع

غرد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر": "تحرير العام 2000 أنهى أسطورة الاحتلال؛ انتصار 2006 وضع حدا لزمن العدوان الاسرائيلي بلا عقاب؛ معادلة الردع عززت قوة لبنان في حماية حدوده وحقوقه والغت مقولة قوة لبنان في ضعفه؛ لكن الانتصارات مهددة بالضياع اذا لم تحصن بدولة الحق والعدالة والمحاسبة، فيمحو الفساد كل قدرة للصمود".

تحرير عام ٢٠٠٠ انهى اسطورة الاحتلال؛ انتصار 2006 وضع حدًا لزمن العدوان الاسرائيلي بلا عقاب؛ معادلة الردع عززت قوة لبنان في حماية حدوده وحقوقه والغت مقولة "قوة لبنان في ضعفه"؛ لكن الانتصارات مهددة بالضياع اذا لم تحصّن بدولة الحق والعدالة والمحاسبة، فيمحو الفساد كل قدرة للصمود.GB — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) May 25, 2021