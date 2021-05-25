في عكار... ازمة المحروقات مستمرة

تشهد بعض محطات المحروقات في محافظة عكار التي لم ينفد مخزون خزاناتها بعد وعددها قليل جداً، اصطفاف طوابير من السيارات لمسافات طويلة على الطرق العامة، ما أحدث زحمة سير خانقة، بخاصة في وسط حلبا وعند مداخلها، وذلك بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".