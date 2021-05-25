لبنان

في عكار... ازمة المحروقات مستمرة

Lebanon 24
25-05-2021 | 05:57
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تشهد بعض محطات المحروقات في محافظة عكار التي لم ينفد مخزون خزاناتها بعد وعددها قليل جداً، اصطفاف طوابير من السيارات لمسافات طويلة على الطرق العامة، ما أحدث زحمة سير خانقة، بخاصة في وسط حلبا وعند مداخلها، وذلك بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام". 
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عكار

محروقات

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