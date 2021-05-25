الحرارة مجددا الى الارتفاع!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل التي تعود الى معدلاتها الموسمية.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة. ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيار ما بين 18 و 27 درجة)- الطقس المتوقع في لبنان:اليوم قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والجبلية. الأربعاء: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي وبسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل التي تعود الى معدلاتها الموسمية. الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية وتبقى دون تعديل في المناطق الجبلية والداخلية كما تنشط الرياح أحيانا. الجمعة: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 9 الى 22 درجة، في الداخل من 11 الى 28 درجة.- الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة نهارا، جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10و 25 كلم/س.- الانقشاع: متوسط اجمالا.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.- حرارة سطح الماء: 24 درجة.- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 05,31 .- ساعة غروب الشمس: 19,40 .