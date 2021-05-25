لبنان

بسبب خلافات مادية مع الوالد.. خطفوهما على اوتوستراد المنية! (صورة)

Lebanon 24
25-05-2021 | 06:21
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

بتاريخ 19-5-2021، حصلت عملية خطف نفّذها مجهولون على أوتوستراد المنية – الضنية، طالت شخصَين مجهولَين.
 
على الفور أعطيت الأوامر اللّازمة، وباشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لكشف ملابسات عملية الخطف، وتحديد هوية الخاطفين والمخطوفَين، على حدٍّ سواء.

بنتيجة المتابعة الاستعلامية، تبيّن أنه خلال عملية الخطف، تم وضع أحد المخطوفَين داخل صندوق سيارته واتّجه بهما الخاطفون الى جهةٍ مجهولة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها الشّعبة تمكّنت -خلال ساعات معدودة-من تحديد هوية المشتبه بهم، وهم:

-ع. ر. (من مواليد عام 1984، لبناني)

- ك. ر. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني)

- أ. ر. (من مواليد عام 1984، لبناني)

بتاريخ 20-5-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريات الشّعبة كميناً محكماً في بلدة سير الضنية، أسفر عن توقيفهم على متن سيارتَين، الأولى رباعية الدّفع من نوع "جيب شيروكي"، والثانية من نوع "مرسيدس".

 بالتحقيق معهم، اعترفوا بتنفيذهم عملية خطف شخصَين من الجنسية السورية بسبب خلافات مادّية مع والدهما، وانهم أطلقوا سراحهما بعد أربع ساعات من تنفيذ عملية الخطف.

تم استدعاء المخطوفَين واستماع افادتهما بالواقعة. كما جرى حجز السيارتَين المستخدمتَين في عملية الخطف.

 أجري المقتضى القانوني بحق الخاطفين، وأودعوا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
 
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