لبنان

قطع المياه عن مناطق في شرق صيدا بسبب الاعطال

Lebanon 24
25-05-2021 | 06:26
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 أعلنت دائرة ري لبعا التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني - مشروع ري ساحل جزين وشرق صيدا - في بيان، "حصول عطل طارىء على الشبكة الرئيسية في مشروع ري صيدا- جزين في بلدة عين المير، حيث تسربت المياه بكمية هائلة في محاذاة البئر الارتوازية التابعة لمياه لبنان الجنوبي في بلدة عين المير، وتفاديا من اختلاط مياه الليطاني مع مياه الشفة، ما استدعى قطع المياه كليا من كاسر الضغط الرقم 3 الواقع بين كفرفالوس وعين المير، وبالتالي قطع المياه عن البلدات الاتية: عين المير، بيصور، المحاربية، جنسنايا، القرية، المجيدل، عين الدلب، المية ومية، درب السيم، وزغدرايا".

واشارت الى أن "فرق الصيانة في دائرة ري لبعا ستعمل على معالجة العطل الحاصل بالسبل المتاحة، ويتطلب ذلك مدة لا تقل عن 5 أيام وبناء عليه يرجى أخذ العلم".
 
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