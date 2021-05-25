لبنان

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: الكلام المنسوب الى رئيس الجمهورية مختلق من أساسه

Lebanon 24
25-05-2021 | 06:23
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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: 
"نشر موقع "اساس ميديا" الالكتروني مقالا بتوقيع رئيس تحريره زياد عيتاني نقل فيه كلاما منسوبا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كان سبق لصحيفة "الجمهورية" ان نسبته اليه في عددها الصادر بتاريخ 20 أيار 2011 على أساس انه ورد في وثائق "ويكيليكس" نقلاً عن وزير العدل السابق شارل رزق، في خلال اجتماع ضمّه الى السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان العام 2007، تناول فيه كلاما منسوبا الى الرئيس عون عن الطائفة السنّية الكريمة.
يهمّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التأكيد على انّ الكلام المنسوب الى رئيس الجمهورية مختلق من أساسه، ولم يصدر عنه مطلقا في أي وقت من الأوقات كما انّه ليس من ادبياته. وما نشر في العام 2011 كان موضع تكذيب في 21/5/2011 اضافة الى دعوى قضائية رفعت في 26/5/2011 ضد الوزير رزق وناشر الصحيفة ومديرها المسؤول ب"جرم نشر اخبار كاذبة، والتحريض على القتل، ومحاولة اثارة النعرات الطائفية والمذهبية، والقدح والذم، والتشهير." 
 
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