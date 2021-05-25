لبنان

في ببنين... حريق أعشاب و اشجار

Lebanon 24
25-05-2021 | 06:31
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أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٣:٢٥من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٠٥/٢٥حريقاً شب في أعشاب و اشجار حرجية  في ببنين-عكار.
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ببنين

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