لبنان

خلافات داخل بلدية حمانا... والعائلات تناشد

Lebanon 24
25-05-2021 | 07:15
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اجتمع تحالف عائلات حمانا الذي احاط البلدية انتخابا، على اثر الخلافات التي تعصف داخل المجلس البلدي وتنسحب سلبا على البلدة.
وناشد التحالف اعضاء البلدية الترفع فوق الخلافات الخاصة والفردية والامتناع عن التصرفات الكيدية التي قد تؤدي الى انتقال الادارة الذاتية الى الغير.
خاصة وان الاصطفاف خلف صراعات فردية لا طائل منها ينعكس على الخدمات العامة ومصالح اهلنا في البلدة وتحديدا على ابواب موسم الصيف بعدما اثبتت حمانا في السنوات الاخيرة اهميتها السياحية واستقطابها لاعداد الزائرين المتزايد.
يجب ان تسمو مصلحة حمانا فوق كل صراع ذات طابع شخصي او مصلحي وحمل التحالف مسؤولية شلل العمل البلدي حتى وقف الخدمات العامة لاهلنا في حمانا.
كما يؤكد التحالف ثقته الكاملة برجاحة وحكمة الاخوة في البلدية لاخراج الوضع من الشلل المهدد وعدم الانزلاق الى صراعات شخصية فردية لا طائل منها سوى خراب البلدة
 
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