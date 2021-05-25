في ذكرى التحرير.. الجميّل: لبنان منقوص السيادة بظل وجود ميليشيا حزب الله

في #٢٥_أيار عام ٢٠٠٠ انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان بعد سنين من الاحتلال والظلم. لكن حتى بعد انسحاب الاحتلال السوري، بقي #لبنان منقوص السيادة بظل وجود ميليشيا حزب الله تختزل قرار الحرب والسلم، حدود غير مرسّمة بحرا وبرا، ولبنانيين معتقلين في السجون السورية وآخرين مبعدين الى اسرائيل.
— Samy Gemayel (@samygemayel) May 25, 2021
في #٢٥_أيار عام ٢٠٠٠ انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان بعد سنين من الاحتلال والظلم. لكن حتى بعد انسحاب الاحتلال السوري، بقي #لبنان منقوص السيادة بظل وجود ميليشيا حزب الله تختزل قرار الحرب والسلم، حدود غير مرسّمة بحرا وبرا، ولبنانيين معتقلين في السجون السورية وآخرين مبعدين الى اسرائيل.