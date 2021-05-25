في ذكرى التحرير.. الجميّل: لبنان منقوص السيادة بظل وجود ميليشيا حزب الله

في ذكرى عيد المقاومة والتحرير، غرّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميّل، على حسابه عبر "تويتر" قائلاً: "في 25 أيار عام 2000 انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان بعد سنين من الاحتلال والظلم. لكن حتى بعد انسحاب الاحتلال السوري، بقي لبنان منقوص السيادة بظل وجود ميليشيا حزب الله تختزل قرار الحرب والسلم، حدود غير مرسّمة بحرا وبرا، ولبنانيين معتقلين في السجون السورية وآخرين مبعدين الى اسرائيل".

في #٢٥_أيار عام ٢٠٠٠ انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان بعد سنين من الاحتلال والظلم. لكن حتى بعد انسحاب الاحتلال السوري، بقي #لبنان منقوص السيادة بظل وجود ميليشيا حزب الله تختزل قرار الحرب والسلم، حدود غير مرسّمة بحرا وبرا، ولبنانيين معتقلين في السجون السورية وآخرين مبعدين الى اسرائيل. — Samy Gemayel (@samygemayel) May 25, 2021