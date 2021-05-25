نجم: ما بيكتمل تحرير الأرض اذا ما حررنا دولتنا من الدويلات الطائفية



غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر حسابها على التويتر:

"ما بيكتمل تحرير الأرض اذا ما حررنا دولتنا من الدويلات الطائفية يللي عم تمنع محاربة الفساد وبناء الدولة المدنية. المطلوب ثورة وطنية بمنطلاقات فكرية ثقافية. ثورة على الذات مش ثورة على بعضنا البعض."