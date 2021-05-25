"ماراثون أسترازينيكا"... السبت المقبل التلقيح مجاني ومباشر

في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد وباء كورونا، أعلنت وزارة الصحة العامة عن نهار مفتوح بعنوان "ماراثون أسترازينيكا" وذلك يوم السبت 29_5_2021! من الساعة ٨ صباحا لغاية ٦ مساء في عدد من المراكز المعتمدة.1_ يحق أخذ اللقاح لكل مقيم على الأراضي اللبنانية، من عمر 30 لغاية 65 عاما.2_ في حال كنت مسجلا على المنصة الخاصة باللقاحات، يجب احضار مستند التعريف المستخدم في عملية التسجيل3- في حال لم تكن مسجلا، يجب إحضار أي من الأوراق الثبوتية التالية : هوية _ جواز سفر _ اخراج قيد فردي،او أي مستند تعريف حيث سيقوم المركز بمساعدتك على التسجيل .