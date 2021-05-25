بطريرك الارمن الكاثوليك في ذمة الله

انتقل الى رحمته تعالى غبطة البطريرك كريكور بيدروس العشرون، كاثوليكوس بيت كيليكا للأرمن الكاثوليك، عن عمر يناهز 88 عامًا، وذلك ظهر اليوم الثلاثاء. وسيُعلن عن المراسيم بعد قليل.