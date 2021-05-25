لبنان

جمعة في ذكرى المقاومة والتحرير: قاوم تنتصر

Lebanon 24
25-05-2021 | 08:35
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غرد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أنور جمعة عبر حسابه على "تويتر": "بعد كل مواجهة مع العدو الصهيوني ومن يدور في فلكه يأتينا النصر بأكثر مما نتوقع وفوق ما نتصور، الرسم البياني للانتصارات من عام 2000 إلى يومنا هذا يسوغ لنا رفع سقف التوقعات في المواجهة المقبلة... فلنتحضر للمشهد الأروع من الزمن البهي المنتظر لعله أقرب".

وأرفق التغريدة بهاشتاغ:
#عيد_المقاومة_والتحرير
#قاوم_تنتصر.
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