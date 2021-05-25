لبنان

العنب والتفاح... أسعار تفوق الخيال (صور)

Lebanon 24
25-05-2021 | 15:18
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ترتفع أسعار مختلف السلع في الاسواق اللبنانية بشكل ملحوظ وسريع، والارتفاع  هذه المرة يطال أسعار الفواكه بشكل جنوني، اذ بلغ كيلو التفاح الواحد 37 الف ليرة لبنانية، في حين بلغ كيلو العنب 124 الف ليرة لبنانية.
 
 
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عنب

تفاح

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