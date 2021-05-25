العنب والتفاح... أسعار تفوق الخيال (صور)

ترتفع أسعار مختلف السلع في الاسواق اللبنانية بشكل ملحوظ وسريع، والارتفاع هذه المرة يطال أسعار الفواكه بشكل جنوني، اذ بلغ كيلو التفاح الواحد 37 الف ليرة لبنانية، في حين بلغ كيلو العنب 124 الف ليرة لبنانية.