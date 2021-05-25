لبنان

عقيص: نتائج الاستطلاع تشير إلى أنّ القوات ستكون أكبر كتلة نيابية مسيحية

Lebanon 24
25-05-2021 | 08:31
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أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص إلى أن "كلمة الرئيس المكلف سعد الحريري خلال جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون فيها الكثير من الحقائق، لكنّها لا تؤدي إلى تسهيل تشكيل الحكومة". وناشد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ورئيس مجلس النواب نبيه بري الاقتناع بالسير في الانتخابات النيابية المبكرة ورفع الغطاء عن المجلس الحالي وإقرار قانون تقصير ولاية المجلس، وأكد أن هذا الحل أصبح جميع الأفرقاء سواء سراً أو علناً مقتنعاً بأن الخروج من هذا الوضع لن يتمّ إلا بالاحتكام إلى كلمة الشعب.
وعن تلويح "التيار الوطني الحر" بالاستقالة من مجلس النواب، أمل عقيص في حديثٍ لـ"الجديد" أن لا يكون هذا القرار مناورة، وسأل: "هل من المنطق أن يستقيل فريق رئيس الجمهورية من مجلس النواب ويبقى الرئيس في منصبه"؟
 
ولفت إلى أن "نتائج الاستطلاع تشير إلى أنّ "القوات اللبنانية" ستكون أكبر كتلة نيابية مسيحية"، وأضاف: "إذا صحّ ذلك فإنّ ذلك يعني أنّ الغطاء المسيحي سيُنتزع عن "حزب الله" وسيصبح سمير جعجع المرشح الأوّل لرئاسة الجمهورية وسيصبح التمثيل الوزاري للقوات في أي حكومة هو الأكبر".
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