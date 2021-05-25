لبنان

ابتداء من هذا التاريخ... الأدوية تعود الى الصيدليات

Lebanon 24
25-05-2021 | 15:36
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أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن أن "أزمة الدواء تتعلق بمصرف لبنان وبعض الشركات ولا علاقة للوزارة فيها"، مشيراً إلى أن "لا رفع للدعم عن الدواء، وهذا ما أكده مصرف لبنان".
 وأشار حسن إلى أن "لجنةً بدأت بالكشف على المستودعات ووجدت 50% من الأدوية موجودة فيها ومنذ الخميس سيبدأ تحرير هذه الأدوية المستعصية بعد إقرار مصرف لبنان الموافقة المالية عليها".

لبنان

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