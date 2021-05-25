لبنان

في شكا.. بحر بلا بلاستيك

Lebanon 24
25-05-2021 | 09:06
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احتفلت "جمعية حماية دعم وعطاء"، بانتهاء مشروعها في شكا "بحر بلا بلاستيك" الممول من الاتحاد الاوروبي والمنفذ من قبل الحركة البيئية اللبنانية والتجمع اللبناني، بالتعاون مع بلدية شكا والمجتمع المحلي وجامعة البلمند.

وكرمت الجمعية رئيس البلدية والأعضاء، فقدمت لهم درعا عربون شكر على "التعاون والدعم الذي قدموه لإنجاح هذا المشروع. كما تسلم كل من ممثلي الجمعيات: أخوية الحبل بلا دنس، كشافة لبنان- فوج مار مارون شكا والشبيبة الارثوذكسية، شهادات تقدير لمشاركتهم في هذا المشروع.

وفي نهاية اللقاء، تم الحديث عن مشاريع انمائية لمنطقة شكا يمكن تنفيذها في المستقبل القريب.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

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