لبنان

فضل الله في ذكرى التحرير: بخيار المقاومة نحرر الأرض ونستعيد الحقوق

Lebanon 24
25-05-2021 | 09:10
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غرد العلامة السيد علي فضل الله عبر "تويتر" قائلاً: "إننا نريد لمناسبة التحرير ألا تبقى في الذاكرة بل أن نعيشها وعيا متجددا بأن الأمة قادرة على التحرر من الاحتلال الصهيوني والانتصار عليه، عندما تسلك خيار المقاومة.
إننا في هذه المناسبة، نتوجه بالتحايا لكل المقاومين ولكل الذين صبروا على ضيم الاحتلال والدعاء بالرحمة وعلو الدرجة للشهداء".
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