في ابي سمراء... أطلق النار عليه ولم يصبه

وقع اشكال في ابي سمراء في طرابلس، بالقرب من مسجد الايمان بين المدعو "ع.ا" و "م.ح" حيث اقدم الاخير على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه الاول دون اصابته وفر الى جهه مجهولة.



وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وعملت على ملاحقة مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.