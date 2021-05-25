لبنان

طالوزيان نعى بطريرك الارمن الكاثوليك: خدم المؤمنين بكل أمانة ومحبّة وتضحية

Lebanon 24
25-05-2021 | 09:15
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نعى النائب جان طالوزيان عبر حسابه الخاص على "فيسبوك" بطريرك الأرمن الكاثوليك قائلا:"اليوم، يلفّ الكنيسة الأرمنيّة حزن عميق، إذ غيّب الموت صاحب الغبطة المثلّث الرحمة، كاثوليكوس كيليكيا للأرمن الكاثوليك، كريكور بدروس العشرين الكلّي الطوبى. برحيله تفتقد الطائفة أحد كبار كهنتها الذي خدم المؤمنين بكل أمانة ومحبّة وتضحية، فكان أهم من سعى وساهم في انفتاحها. لروحه الرحمة ولنا من بعده استكمال مساره المشرّف".
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