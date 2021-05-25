حب الله: مشكلة الترابة لا تحل الا بموقف من رئاسة الحكومة

غرّد وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال عماد حب الله، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"في هذه المرحلة الصعبة، مشكلة الترابة لا تحل الا بموقف من رئاسة الحكومة يحسم الامر لمصلحة الناس... ويعيد الترابة الى نصابها.على الشركات تنفيذ التزاماتها البيئية والانمائية والاجتماعية وضبط الاسعار.