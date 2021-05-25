بعد تهديد جعجع بالقتل.. شكوى قواتية ضدّ "القومي"!

يتقدّم حزب القوات اللبنانية ممثَّلًا برئيسه سمير جعجع بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بوجه كل مَن خطّط ونفّذ وشارك في احتفال الحزب "السوري القومي الاجتماعي" في شارع الحمراء يوم الأحد 23 أيار وتحديدًا بعض المجموعات المنتمية لهذا الحزب، والتي كانت تنادي ضمن الاحتفال وأمام وسائل الإعلام "طار راسك يا بشير، وجاي دورك يا سمير". وياتي ذلك بحسب القوات، "في مجاهرة واضحة بالقتل، إن بالمفاخرة بقتل الرئيس الشهيد بشير الجميل، أو بالدعوة الصريحة إلى قتل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الأمر الذي يشكل تهديدًا للسلم الأهلي ويزيد في ضرب وتشويه صورة الدولة وهيبتها".وبحسب القوات "فإنّه أمام هذا المشهد الخطير من حزب يتباهى بإجرامه، وأمام الاعتراف بالقتل والتهديد بالقتل وإثارة النعرات والفتن، يقوم كلّ من عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، والوزير السابق ريشار قيومجيان، ورئيسة الجهاز القانوني في الحزب المحامية اليان فخري بتسجيل الشكوى أمام القضاء المختصّ، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة (11) من قبل ظهر يوم غد الأربعاء 26 الحالي".