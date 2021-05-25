المستقبل طرابلس: العبث بالسلم الأهلي خط أحمر

صدر عن منسقية طرابلس في "تيار المستقبل"، البيان الآتي: "تتردد تصريحات ومحاولات مشبوهة للتلويح بعودة الفتنة الى مدينة طرابلس، مترافقة مع ما يحدث من إعادة تنصيب بشار الأسد رئيسا للنظام السوري من جديد فوق ركام سوريا وضحايا شعبها الصابر والمعذب.يؤكد تيار المستقبل ان كل انسان حر بقناعاته السياسية، أيا تكن، لكن العبث بالسلم الاهلي وفتح جروح الفتنة والقتال العبثي هو خط أحمر بالنسبة الينا والى كل أهل طرابلس الصابرين على كل ما أصاب مدينتهم، والساعين إلى وحدتها وسلامها، بعيدا من كل المتربصين بها شرا.وإذ يدعو أهلنا من سكان باب التبانة وبعل محسن إلى عدم الانجرار خلف أي استفزاز أو تحرشات يراد منها إشعال فتنة، يشد على أيدي القوى الأمنية والعسكرية للضرب بيد من حديد، وتفويت الفرصة على مثيري الفتن لحماية السلم الأهلي.يبقى أن يحمي الله طرابلس وأهلها من كل شر، والمسؤولية كبيرة على الجميع لحمايتها، بعيدا من أوهام البعض بأن أي عبث من هذا النوع سيعيد سلطة بائدة ووصاية متجددة".