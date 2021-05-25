لبنان

"كازينو لبنان" يستغرب زجّ اسمه بملف "أريبا"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-05-2021 | 10:04
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أكدت مصادر مطلعة في مجلس إدارة كازينو لبنان  أن "لا علاقة تعاقدية لإدارة الكازينو مع شركة أريبا"، مشيرة إلى أنّ "ادارة الكازينو تستغرب زجّ اسمها في الفيديو الذي تمّ توزيعه مساء امس عن شركة أريبا". 
وكانت شركة "أريبا" أصدرت امس  بياناً جاء فيه: 
 "فوجئنا مساء اليوم بحملة إعلامية كاذبة ومضللة شُنت علينا من قِبل مصادر معروفة بهدف تحريض الرأي العام وصرف الأنظار عن المشاكل الأساسية، والاستغلال والابتزاز المالي والسياسي ليس الا.
تؤكد شركة أريبا ش.م.ل. أنها بريئة الذمّة تجاه كازينو لبنان من أي حقّ أو مطلب أو مبلغ مالي من أي نوعٍ كان، وأنّه سيصار إلى الملاحقة القانونية لمفبركي هذه الاخبار ومروجي هذه التقارير والاخبار.
 ان شركة أريبا تعمل وفق القوانين المرعية في لبنان وفي الخارج وتلتزم المعايير الدولية وتتبع عمليات التدقيق الرسمية وفق الأصول والقوانين، وبالتالي فكل ما يقال عكس ذلك كاذب وسيكون موضع ملاحقة قانونية من قبلنا لدى المراجع المختصة لكشف الضالعين وراء فبركة هذه الاخبار وتسويقها وملاحقتهم امام القضاء".
 

لبنان

رادار لبنان24

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