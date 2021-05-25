البطيخة من 30 الف الى 120 ألف ليرة لبنانية

على أبواب فصل الصيف سجلت أسعار البطيخ ارتفاعاً كبيراً، فمن المعروف أنه في خلال شهري آذار نيسان قبل بدء موسم البطيخ المحلي يعمد لبنان إلى استيراد البطيخ من الأردن ومن مصر بحيث وصل سعر ‏الكيلو هذه السنة إلى 12- 15 ألف ليرة وانخفض لاحقاً إلى 10 آلاف ليرة مقارنة بـ 3 آلاف ليرة في العام الماضي، ووصل سعر البطيخة زنة 10 كيلو إلى ما بين 120- 150 ألف ليرة. مقارنة بــ 30 ألف ليرة في العام الماضي أي ارتفاع بنسبة 300%".