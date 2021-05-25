رئيس بلدية ناشد المعنيين المساعدة لدرء مخاطر الكلاب الشاردة

ناشد رئيس بلدية يانوح- قضاء صور علي جابر، في بيان، "الوزارات المعنية والجمعيات التي تهتم بالحيوانات البرية أن تساعد البلدية على درء مخاطر العدد الكثيف من قطعان الكلاب الشاردة، التي تتجول في شوارع البلدة ليلا، وتشكل خطرا على الاهالي والمارة".وقال جابر: "إن البلدية لا تستطيع معالجة الموضوع، ولا تملك القدرات المطلوبة للتخلص من الكلاب الشاردة".