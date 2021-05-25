بيان لعشيرة ال المصري... ماذا جاء فيه؟

صدر عن عشيرة ال المصري في لبنان البيان التالي:

حضر وفد من عشيرة ال المصري في البقاع برئاسة الشيخ حسين ملحم قاسم وكل من المشايخ رفعت المصري وأحمد المصري وعجاج المصري ويوسف الأحمر وملحم المصري ونايف المصري ومحمد المصري والاعلامي رشاد اسماعيل والوفد المرافق من فعليات حورتعلا الى بلدة ببنين وقدموا واجب العزاء بشهيد العائلة غيث المصري الذي قضى غدرا على يد مجموعة من القتلة.

وقد أكدت العائلة على وحدة الدماء والموقف ونوهوا بإنجازات الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض مرتكبي هذا الجرم كما أكد الحضور على أن ثقتهم بالقضاء معلقة على ادائه في هذه الجريمة واتخاذ القرار وانزال العقوبة بالمجرمين التي تتلاءم مع هذه الجريمة المستنكرة وألا سنضطر لأخذ حقنا بيدنا مهما كان الثمن.

كما قام الشيخ حسين ملحم قاسم بوضع عباءة العائلة على كتف الاخ وابن العم الاستاذ ابوفارس مأمون المصري