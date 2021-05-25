لبنان

6 حالات وفاة بـ"كورونا" في لبنان.. ما جديد الاصابات اليومية؟

Lebanon 24
25-05-2021 | 10:48
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 323 إصابة جديدة بفيروس" كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 538991.
 
وسُجلت 6 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 7690.
 
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