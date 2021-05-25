ضبط كمية كبيرة من المسروقات داخل أحد مخيمات النازحين في البقاع

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن شعبة المعلومات- مكتب زحلة في البقاع الاوسط، ضبطت كمية كبيرة من المسروقات داخل أحد مخيمات النازحين السوريين في منطقة حوش الغنم، وتم توقيف عدد من المتورطين بالسرقة.وعثر داخل الخيم على كميات كبيرة من كابلات الهاتف وأسلاك كهربائية وقساطل حديدية ومسروقات حديدية أخرى.