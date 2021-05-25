إلى اللبنانيين.. لا رفع أو ترشيد للدعم قبل هذه الخطوة

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر في السراي الحكومي قولها أنّ "حكومة تصريف الأعمال تؤكد أنه لن يكون هناك أي ترشيد أو رفع للدعم عن المواد الأساسية من دون إقرار البطاقة التمويلية للشعب".

وكان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني تطرق إلى موضوع البطاقة، وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـ"ILBC"، يوم أمس: "البطاقة التمويلية ستكون بالدولار وبقيمة 137$ للأسرة الواحدة وإجمالي الكلفة مليار و135 مليون في السنة كما سيستفيد منها 750 ألف أسرة لبنانية أي نحو 80% من الأسر اللبنانية".

وفي ما خصّ الدعم، أكّد وزني أنه عارض الدعم لأن المواطن لم يستفد منه مباشرة بل كارتيلات معينة ومن استطاعوا تهريب السلع إلى الخارج.