لبنان

توتر عند الحدود الجنوبية.. هذا ما يحصل

Lebanon 24
25-05-2021 | 18:52
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ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن جيش العدو الاسرائيلي بدأ بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والدخانية على التجمعات على الحدود في العديسة، مما تسبب بحالات اختناق.
 
 
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