لبنان

رسالة من وهاب إلى الحريري.. هذا ما قاله

Lebanon 24
25-05-2021 | 18:03
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استقبل رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، في دارته في الجاهلية، سفير روسيا الاتحادية المفوض فوق العادة لدى لبنان ألكسندر روداغوف، يرافقه المستشار السياسي لدى السفارة ديمتري ليبيديف.

وبعد اللقاء الذي تناول الأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية، أكد وهاب أن "كل العالم متحمس وداعم لتشكيل الحكومة إلا اللبنانيين، إذ يبدو أن كل العالم يريد حكومة إلا لبنان، فلا يريدها ولا أحد يعلم لماذا، ولا أحد قادر على تفهم مبررات عدم التشكيل".

ودعا الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى "أن يعود ويطرح تشكيلته ويستمر في مناقشتها مع فخامة رئيس الجمهورية حتى الوصول الى اتفاق".

وفي الوضع العربي والإقليمي وبالتحديد الوضع في سوريا، أكد وهاب "أهمية التدخل الروسي في سوريا، هذا التدخل الذي ساهم بوقف تمدد الإرهاب وفي هزيمته في سوريا، وفي وضع سوريا على طريق السلام وعودة الأمن والاستقرار إليها". وأكد "ضرورة مساهمة روسيا في صياغة تفاهم عربي حول كثير من قضايا المنطقة، وهذا التفاهم يريح لبنان كثيرا، وقد يؤدي الى مزيد من الاستقرار في لبنان وربما الى انطلاقة جديدة"، معتبرا أن "هذا التفاهم العربي الذي قد ينشأ قد يؤدي الى صياغة مشروع أمن عربي واستقرار سياسي عربي".

هذا وأولم وهاب على شرف روداغوف ومستشاره السياسي.
 
 
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