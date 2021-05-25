لبنان

أدرعي يتحدث عن عون.. هذا ما قاله بمناسبة "يوم التحرير"

Lebanon 24
25-05-2021 | 19:22
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غرّد المتحدّث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه عبر "تويتر"، متحدثاً عن يوم المقاومة والتحرير، وقال: "يوم كان الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون جنرالًا حرًا وصف كذبة حزب ايران حول قرار إسرائيل بالخروج من الجنوب اللبناني بيوم التخدير بدل التحرير، وقد صدق فخامته حينها، قائلاً كلمة حق، قبل أن يرفع الحزب عصاه".

 
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