أدرعي يتحدث عن عون.. هذا ما قاله بمناسبة "يوم التحرير"

غرّد المتحدّث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه عبر "تويتر"، متحدثاً عن يوم المقاومة والتحرير، وقال: "يوم كان الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون جنرالًا حرًا وصف كذبة حزب ايران حول قرار إسرائيل بالخروج من الجنوب اللبناني بيوم التخدير بدل التحرير، وقد صدق فخامته حينها، قائلاً كلمة حق، قبل أن يرفع الحزب عصاه".

يوم كان الرئيس اللبناني الحالي #ميشال_عون جنرالًا حرًا وصف كذبة حزب ايران

حول قرار إسرائيل بالخروج من #الجنوب_اللبناني بيوم #التخدير بدل التحرير، وقد صدق فخامته حينها، قائلًا كلمة حق، قبل أن يرفع الحزب عصاه.#يوم_التخدير_اللبناني

ما يسمى #يوم_المقاومة_والتحرير pic.twitter.com/prPPkmQiCa — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 25, 2021