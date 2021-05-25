معركة في القضاء.. شكوى من "القومي" ضد جعجع





في المقابل، سيتقدّم حزب القوات اللبنانية ممثَّلًا برئيسه سمير جعجع بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بوجه كل مَن خطّط ونفّذ وشارك في احتفال الحزب "السوري القومي الاجتماعي" في شارع الحمراء يوم الأحد 23 أيار وتحديداً بعض المجموعات المنتمية لهذا الحزب، والتي كانت تنادي ضمن الاحتفال وأمام وسائل الإعلام "طار راسك يا بشير، وجاي دورك يا سمير". من المقرر أن يقدّم فريق المحامين في الحزب السوري القومي صباح غد الأربعاء، شكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد رئيس حزب القوات سمير جعجع، بتهمة "التسبب بسقوط ضحايا أبرياء بين المواطنين السوريين المقيمين في لبنان".في المقابل، سيتقدّم حزب القوات اللبنانية ممثَّلًا برئيسه سمير جعجع بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية بوجه كل مَن خطّط ونفّذ وشارك في احتفال الحزب "السوري القومي الاجتماعي" في شارع الحمراء يوم الأحد 23 أيار وتحديداً بعض المجموعات المنتمية لهذا الحزب، والتي كانت تنادي ضمن الاحتفال وأمام وسائل الإعلام "طار راسك يا بشير، وجاي دورك يا سمير".

وياتي ذلك بحسب القوات، "في مجاهرة واضحة بالقتل، إن بالمفاخرة بقتل الرئيس الشهيد بشير الجميل، أو بالدعوة الصريحة إلى قتل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الأمر الذي يشكل تهديدًا للسلم الأهلي ويزيد في ضرب وتشويه صورة الدولة وهيبتها".