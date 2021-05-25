توقيف عدد من الأشخاص في الشمال.. إليكم التفاصيل

أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ع.ق" في منطقة القلمون و ذلك لاقدامه منذ حوالى 3 أسابيع على إطلاق النار من رشاش حربي على سيارة المدعو "أ.ك" الذي كان بداخلها مع عائلته في محلة الزاهرية – طرابلس.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ مخابرات الجيش تواصل تعقب الشخص الذي كان برفقة الموقوف و الذي شارك في حادثة إطلاق النار التي لم تُسفر عن سقوط إصابات.

إلى ذلك، أوقفت دورية من مفرزة تحري حلبا 3 أشخاص من التابعية السورية في منطقة سهل عكار، وذلك لاقدامهم على سرقة كمية من الغنم في منطقة عيون السيمان، وتمت إحالتهم الى القضاء المختص لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.