المشرفية غادر إلى الرياض بدعوة من حكومة المملكة

توجه وزير السياحة والشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية، بعد ظهر اليوم إلى الرياض على رأس وفد للمشاركة في "الإجتماع السابع والأربعين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية وافتتاح المكتب الاقليمي للشرق الأوسط للمنظمة"، ومؤتمر إنعاش السياحة بدعوة من حكومة المملكة العربية السعودية، حيث سيعقد على هامش المؤتمر سلسلة لقاءات مع مسؤولين.