لبنان

متعاقدو "المهني" يتضامنون مع الدعوة إلى الإضراب غداً

Lebanon 24
25-05-2021 | 14:15
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 أصدرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان بياناً جاء فيه: "نظراً للأوضاع الإقتصادية والمعيشية المزرية التي لا سابق لها، والتي يمر بها الوطن ويعاني منها الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني الرسمي وجميع فئات الشعب اللبناني، تعلن اللجنة التضامن مع الدعوة الموجهة من قبل الإتحاد العمالي العام والإنضمام إلى الإضراب والتوقف عن التعليم حضوريا وعن بعد، وذلك نهار الأربعاء الموافق في 26 أيار 2021".
 
 
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