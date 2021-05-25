لبنان

توتر في التبانة.. قتيل نتيجة إشكال بين "أبناء العم"

Lebanon 24
25-05-2021 | 15:08
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وقع اشكال بين المدعو "ع.ح." من جهة وابن عمه "ب.ح." في محلة التبانة - طرابلس، وما لبث أن تطور إلى اطلاق نار.
 
ووفقاً لمندوب "لبنان24" في الشمال، فإن المدعو "ب.ح." أقدم على إطلاق الرصاص باتجاه ابن عمه، ما أدى إلى إصابة الأخير برأسه.
 
وفيما فر مطلق النار إلى جهة مجهولة، جرى نقل المصاب إلى المستشفى الحكومي في القبة للعلاج، إلا أنه ما لبث أن توفي متأثراً بجراحه.
 
وعلى الأثر، حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادث، والعمل جارٍ على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه. 
‏‎ورجحت المصادر بأن الاشكال ناتج عن خلافات عائلية بين اولاد العم.
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