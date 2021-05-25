لبنان

الجيش: عملية تفتيش بحرية تحاكي البحث عن جسم مشبوه تحت المياه وتفجيره

Lebanon 24
25-05-2021 | 15:41
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نفذت وحدات من القوات البحرية بالإشتراك مع وحدات من فوج مغاوير البحر عملية تفتيش بحرية تحاكي البحث عن جسم مشبوه تحت المياه مقابل شاطئ سلعاتا ومن ثم تفجيره من قبل وحدات فوج الهندسة.

وتندرج العملية في إطار التمرين المشترك Resolute Union 2021 الذي ينفذ بالتعاون بين وحدات الجيش اللبناني وعناصر من الجيشين الأميركي والأردني.
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