لبنان

طفل مفقود في عاليه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
25-05-2021 | 16:17
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نشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة الطفل جاد زياد حمزة، الذي فُقد أثره منذ صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة عاليه.

وقد طلبوا ممن يعرف عنه شيئا أو يجده التواصل على الرقم: 78955195.
 


 
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