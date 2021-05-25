في الناقورة...وقفة تضامنية رفضاً للتعديات على الأراضي اللبنانية والمياه البحرية

نظمت مجموعة صرخة شعب وأعداد من الثوار من المناطق اللبنانية وقفة تضامنية في منطقة الناقورة - البياضة تحت عنوان لا للتعديات على الأراضي اللبنانية والمياه البحرية. ورفعت في الاعتصام الأعلام اللبنانية ورددت الهتافات المؤيدة للجيش والرافضة للمساومة على حق لبنان بثروته المائية والنفطية، وداعية لحصر ترسيم الحدود بالجيش اللبناني، والضغط على السلطة لتعديل المرسوم 6433 وارسال كتاب للأمم المتحدة.وقد واكب الوقفة تدابير أمنية للجيش.