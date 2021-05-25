لبنان

إنقاذ 4 شبان مقابل شاطئ العقيبة

Lebanon 24
25-05-2021 | 16:58
A-
A+
Doc-P-826939-637575840662612051.png
Doc-P-826939-637575840662612051.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أنقذت عناصر مركز العقيبة في الدفاع المدني 4 شبان، كانوا على متن 3 دراجات مائية تعطلت بهم مساء اليوم، على بعد 5 أميال من الشاطئ، وتم نقلهم إلى ميناء العقيبة للصيادين، وهم بصحة جيدة.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
في العقيبة...النيران تشتعل بسيارة والدفاع المدني يتحرك
lebanon 24
27/05/2021 05:44:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السعودي: سقوط مقذوفات أطلقها الحوثيون باتجاه جازان من دون إصابات
lebanon 24
27/05/2021 05:44:34 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع حريق في حقول القمح في خراج بلدة الهيشة في وادي خالد العكارية ويعمل الأهالي والدفاع المدني على اخماد النيران
lebanon 24
27/05/2021 05:44:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني للحدث: تمت السيطرة على الحريق الذي اشتعل في منطقة مفتوحة قرب مرفأ بيروت
lebanon 24
27/05/2021 05:44:34 Lebanon 24 Lebanon 24

العقيبة

الدفاع المدني

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:20 | 2021-05-26
21:18 | 2021-05-26
21:09 | 2021-05-26
19:19 | 2021-05-26
18:41 | 2021-05-26
18:21 | 2021-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website