إنقاذ 4 شبان مقابل شاطئ العقيبة

أنقذت عناصر مركز العقيبة في الدفاع المدني 4 شبان، كانوا على متن 3 دراجات مائية تعطلت بهم مساء اليوم، على بعد 5 أميال من الشاطئ، وتم نقلهم إلى ميناء العقيبة للصيادين، وهم بصحة جيدة.