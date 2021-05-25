لبنان

فارس لـ"الأنباء": لا انشقاقات في الحزب "القومي" بل محاولة هيمنة

Lebanon 24
25-05-2021 | 17:00
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قال النائب السابق عن "الحزب السوري القومي الاجتماعي" د. مروان فارس لـ "الأنباء" إنه "لا انشقاقات في الحزب إنما كل ما في الأمر أنه بعد انتخاب ربيع بنات رئيسا للمجلس الأعلى وبالتالي فشل لائحة رئيس كتلة الحزب النيابية منذ 1992 أسعد حردان والذي مثل الحزب في أكثر من حكومة، لم يتقبل الأخير الأمر".

ورد فارس فوز بنات إلى رغبة للحزبيين بالتخلص من هيمنة حردان بإحداث تغيير يحفظ كيان الحزب بانتخاب قيادة جديدة.

وشدّد د. فارس على أن "سقوط لائحة حردان لم يشمله إذ نجح منها هو فقط".
وردا على سؤال عن موقف دمشق و"حزب الله" أكد تأييدهما انتخاب ربيع بنات وللقومي نواب في البرلمان السوري ما يثبت قوته".

ولدى سؤاله حول إمكان تمثيل بنات لـ "القومي" في الحكومة الجديدة، أجاب د. فارس أن "هذا يقرّره الحزب الذي سيتمثل طبعا في الحكومة الجديدة".
المصدر: الانباء الكويتية
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