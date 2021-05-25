برّي لحكومة إنقاذية خلال أسبوعين.. وقبول الحريري مشروط بوقف العرقلة

قالت مصادر مطلعة عبر "الأنباء" الكويتية ان "رئيس المجلس نبيه بري ينتظر عودة الرئيس سعد الحريري من الإمارات لتزخيم الاتصالات التأليفية، على قاعدة 24 وزيرا من دون ثلث معطل".وأضافت ان "الحريري، اشترط للقبول بصيغة الـ 24 وزيرا، عدم وضع عراقيل جديدة، أكانت على صعيد صياغة البيان الوزاري، او تسمية بعض الوزراء المسيحيين من جانب رئيس الحكومة".واعتبرت المصادر ان "طرح النائب جبران باسيل، دعوة الرئيس عون الى طاولة حوار في بعبدا، غايته تجديد البيعة وشراء الوقت، والمأخوذ في حسابات الفرقاء السياسيين في لبنان، ما قد يترتب على تجديد انتخاب الرئيس السوري بشار الاسد لولاية جديدة، ما يمكن ان يسمح بعودة مفتاح الشيفرة الحكومية في لبنان الى العلاقة التي سحب منها بعد شباط 2005".