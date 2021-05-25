مبادرة برّي قد تخرق جدار التأزّم الحكومي

أبدى مصدر نيابي عبر "القبس" الكويتية تفاؤلا حذرا بإمكان تحقيق مبادرة بري خرقا في جدار التأزم، استنادا الى امرين: تجاوب الحريري مع مسعى بري، باعتبار ان الأخير سلّفه موقفا لا يثمّن خلال جلسة السبت.الامر الثاني هو دعم البطريرك الماروني لهذا الطرح أيضا، وهو الذي بادر الى دعوة الحريري للتفاهم مع عون.وفق المصدر النيابي يخشى البطريرك من أجواء تسود الأوساط المسيحية، تستشعر في تفاهم بري- الحريري، وما بينهما حزب الله، تطويقاً لمقام الرئاسة المسيحي، وهو ما يهدد بتبديد التأييد الشعبي الذي يحتمي به الحريري.