لبنان

بري سيفعل مبادرته

Lebanon 24
25-05-2021 | 23:27
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كشف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله أن "الرئيس نبيه بري سيتوجه إلى تفعيل مبادرته، وسيحث الأفرقاء لتقريب وجهات النظر، وهو يربط ملف تشكيل الحكومة بفترة أسبوعين نسبةً للوضع الإقتصادي والإجتماعي الذي يسير من سيءٍ إلى أسوأ، فالدعم قد رفع عن العديد من المنتجات، والأسعار ترتفع، والناس تنتظر في الطوابير، وبالتالي ما من وقت".

 

وفي حديث مع "الأنباء" الإلكترونية، أشار نصرالله إلى "الكلام حول إنتخابات نيابية مبكرة لا قاعدة له حتى الآن، خصوصاً وأننا على بعد سنة من إجراء الإنتخابات في موعدها، والمطلوب اليوم الإعداد لها والتشديد على أن لا يتم السماح لأحد بتأجيلها".

المصدر: الأنباء الالكترونية
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