رسالة عون كانت هدية للحريري.. ولكنها لم تكن لصالح التأليف

كتبت "الأنباء الكويتية": مناقشة رسالة رئيس الجمهورية كانت بمنزلة الفرصة الذهبية للرئيس المكلف سعد الحريري لتوضيح بعض الملابسات التي رافقت عملية تأخير تشكيل الحكومة، وبعض هذه الملابسات كانت تحمل الحريري مسؤولية كبيرة عن تأخير التأليف، وقد نجح الحريري نجاحا واضحا في مداخلته، وألقى الضوء على بعض خفايا العرقلة، محملا رئيس الجمهورية وفريقه المسؤولية عن الفراغ، لكن الحريري خسر من جهة ثانية لأنه وضع بخطابه أشواكا إضافية أمام مهمته الحكومية، والمرونة التي تضمنتها كلمة النائب جبران باسيل لم تتمكن من توفير التوازن بين رؤية الفريقين المتناكفين، وبقي المشهد العام يميل لصالح الحريري، خصوصا أن الكلمات التي ألقيت باسم كتلة حزب الله وكتلة القوات اللبنانية وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي وكتلة المردة، إضافة إلى كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري، غلبت عليها سمة الوسطية مع ميل نحو التهدئة، ورفضوا جميعا الدخول في مساجلات دستورية في هذه اللحظة السياسية الحساسة، وهذا ما لم يكن في صالح الرسالة الرئاسية، رغم أن الجميع أكدوا على ضرورة الإسراع في تأليف الحكومة الإنقاذية وحث الحريري على مضاعفة مساعيه.