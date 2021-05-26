أصيب بحروق بقدمه اثناء مشاركته بعملية اخماد حريق في أبي سمراء

شب حريق فجر اليوم الأربعاء داخل سيارة في منطقة ابي سمراء محلة الشلفة في طرابلس مما ادى الى اشتعالها بالكامل لتطال سيارة مركونه بجانبها وقد هرع فوج اطفاء طرابلس الى المكان الذي عمل على السيطرة على الحريق بعد جهود، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأصيب احد شبان المنطقة بحروق بقدمه اثناء مشاركته بعملية اخماد الحريق تم اسعافه ونقله الى المستشفى للعلاج. وفيما لم تعرف اسباب الحريق، يرجح ان يكون ماسا كهربائيا.