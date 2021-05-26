لبنان

أصيب بحروق بقدمه اثناء مشاركته بعملية اخماد حريق في أبي سمراء

Lebanon 24
26-05-2021 | 00:06
A-
A+
Doc-P-826976-637576098133669120.jpg
Doc-P-826976-637576098133669120.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شب حريق فجر اليوم الأربعاء داخل سيارة في منطقة ابي سمراء محلة الشلفة في طرابلس مما ادى الى اشتعالها بالكامل لتطال سيارة مركونه بجانبها وقد هرع فوج اطفاء طرابلس الى المكان الذي عمل على السيطرة على الحريق بعد جهود، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

وأصيب احد شبان المنطقة بحروق بقدمه اثناء مشاركته بعملية اخماد الحريق تم اسعافه ونقله الى المستشفى للعلاج. وفيما لم تعرف اسباب الحريق، يرجح ان يكون ماسا كهربائيا. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:36 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:20 | 2021-05-26
21:18 | 2021-05-26
21:09 | 2021-05-26
19:19 | 2021-05-26
18:41 | 2021-05-26
18:21 | 2021-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website