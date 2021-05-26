مجهولون يعتدون بالضرب على مواطنين في السويقة.. ما السبب؟

تشهد منطقة السويقة في طرابلس وخاصة الشوارع التي تربط بين جسر السويقة والقبة، قيام بعض الأشخاص بشكل شبه يومي بالاعتداء بالضرب على مواطنين بالعصي او بالمسدسات من دون معرفة الاسباب، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24".ويقوم المجهولون بوضع اقنعة وانتظار المواطنين يومياً للاعتداء عليهم بالضرب ثم الفرار.وافادت المصادر الميدانية ان هذه الاعتداءات تحصل بشكل شبه يومي لافراد من 3 عائلات فقط، لافتة الى إحتمال القيام بهذه الاعتداءات بهدف الثأر بسبب وجود اشكالات واطلاق نار سابق بين العائلات.وطالب المواطنون القوى الامنية ضبط هذه المنطقة وتوقيف الفاعلين.